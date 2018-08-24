Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El-Hilal transfer olan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takıma veda etti.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekibin akşam yaptığı idmanı ziyaret eden Gomis, teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp çalışanları ile vedalaştı.
Antrenmanın ardından saha içinde bir konuşma yapan Fransız futbolcu, Galatasaray'a başarı diledi.
- 24.8.2018 20:58
- Güncelleme: 24.8.2018 20:58
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
murat 29 yaşında futbol için gençmi 19 yaşında olsa tamamda tarık tolga ahmet selçuk eren belhanda feghouli gitmeli.
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak Bu sene Tudor u çok ararız..
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Sofiane Feghouli: "Daha gencim, gitmem"
Toplam 12
Yorum
washak vefasız bir taraftar topluluğu. Bu adamlar geçen sene şampiyon yaptı, aynı adamlar lige fırtına gibi girdi. Terim kötü ise adamlar ne yapsın
Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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