Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Bafetimbi , 'la vedalaştı

    Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı

    'dan 'ın El-Hilal transfer olan Bafetimbi , sarı-kırmızılı takıma veda etti.

    Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekibin akşam yaptığı idmanı ziyaret eden , teknik direktör , teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp çalışanları ile vedalaştı.

    Antrenmanın ardından saha içinde bir konuşma yapan Fransız futbolcu, Galatasaray'a başarı diledi.

    1. 24.8.2018 20:58
    2. Güncelleme: 24.8.2018 20:58
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