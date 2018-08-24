Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    'ndan 'a eleştirisi

    <a href="/index/ali-fatinoglu?id=b7e17cad-727d-4275-abca-f36a153a7729" class="" rel="tag">Ali Fatinoğlu</a>'ndan <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> eleştirisi

    , Bafetembi 'in oldukça düşük bir ücretle satıldığını söyledi.

    Eski Kulübü başkan adaylarından , Bafetimbi 'in 'ın El-Hilal takımına transfer olmasını eleştirdi.

    Fatinoğlu yaptığı açıklamada, 6 milyon avroya satılan 'in etkili bir futbolcu olduğuna değinerek, "UEFA Şampiyonlar Ligi gibi altın madeninin içinde alınan her galibiyette, atlanan her turda milyonlarca avro kazanma ihtimalimiz varken şampiyon takımın vizyon sahibi bir yönetimi, koskoca yazı geçirerek hazırlık kamp dönemini bitirip, tam sezon başladıktan sonra herkesin gözdesi olan gol kralını satmaz. Yaşını bahane edenler, Drogba'nın ve Emre Belezoğlu'nun yaşını hatırlamalarını öneririm. Gomis çok güçlü ve uzun yıllar oynayacak durumdadır. Ayrıca bizleri huzursuz eden bir konu da transfer rakamının mantığın çok altında olmasıdır." ifadelerini kullandı.

    Yurt dışına satılan diğer oyuncuları örnek gösteren Fatinoğlu, "Fenerbahçe Josef De Souza'yı 12 milyon avroya, Beşiktaş Cenk Tosun'u 27 milyon avroya satarken , 32 yaşındaki Donk'a 2 milyon avro verip, Gomis'i de bu kadar düşük bir rakama satınca kafamızda soru işaretleri oluşturmuştur." şeklinde görüş belirtti.

    Teknik direktör 'e güvendiklerini aktaran , "Sosyal medyadaki sahte hesaplar üzerinden kendilerine methiyeler sunulurken aynı hesaplar üzerinden Gomis'i taraftarın gözünden düşürme algısı yapılırken böyle bir satışın alt yapısının kurulduğunu herkes hissetmiştir. 'e güveniyoruz. Mutlaka oyuncu kadrosunu güçlendirecektir. Konu sportif kadronun kurulmasından öte parasal yapının doğru yönetilememesidir." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 24.8.2018 09:12
    2. Güncelleme: 24.8.2018 10:04
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