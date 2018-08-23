Ndiaye'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Ndiaye'nin menajerinden açıklaması!

    Ndiaye'nin menajerinden <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> açıklaması!

    Badou Ndiaye'nin 'a transferinin bugün tamamlanması bekleniyor. İki kulüp arasındaki prosedürler görüşülürken oyuncunun temsilcisi William D'avila bir açıklama daha yaparak, kesin ifadeler kullandı.

    ve 'nin anlaştığını kaydeden D'avila " ve Stoke arasındaki detayların çözülmesini bekliyoruz. Badou takıma katılmak için anlaşmanın yapılmasını temenni ediyor. Badou, 'a gelmeye hazır ve çok da heyecanlı" dedi.

    F.BAHÇE İDDİASI
    Galatasaraylılar, KAP açıklamasını beklerken dün Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin oyuncunun kiralık bedelini ödemeye hazır olduğunu 'ye ilettiği iddia edildi.

    SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIYOR
    Galatasaray, Stoke City'ye kiralama ücreti ödemeyecek. Buna karşılık olarak sarı-kırmızılılar, Ndiaye'nin, bir sonraki satışından gelecek payından feragat edecek.
    1. 23.8.2018
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