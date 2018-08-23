Ndiaye'nin menajerinden Galatasaray açıklaması!
Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a transferinin bugün tamamlanması bekleniyor. İki kulüp arasındaki prosedürler görüşülürken oyuncunun temsilcisi William D'avila bir açıklama daha yaparak, kesin ifadeler kullandı.
F.BAHÇE İDDİASI
Galatasaraylılar, KAP açıklamasını beklerken dün Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin oyuncunun kiralık bedelini ödemeye hazır olduğunu Stoke City'ye ilettiği iddia edildi.
SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIYOR
Galatasaray, Stoke City'ye kiralama ücreti ödemeyecek. Buna karşılık olarak sarı-kırmızılılar, Ndiaye'nin, bir sonraki satışından gelecek payından feragat edecek.
- 23.8.2018
-
Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
-
Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
-
Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
Ndiaye'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.