Modeste için Çin’le temas – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Modeste için ’le temas

    Modeste için Çin’le temas

    Aslan'ın? forvet adaylarından Anthony Modeste ile ilgili ile kulübü arasında ihtilaf yaşandığı ileri sürüldü.

    'in oyuncuya ön sözleşme imzalatan kulübünü 'ya şikayet ettiği öğrenildi.

    henüz resmiyet kazanmadığı için direkt kulübü ile temas kuran , 30 yaşındaki golcüyü kiralamak için bir teklif sundu.
    1. 23.8.2018
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