Galatasaray Kulübü, Alpaslan Dikmen'i unutmadı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Kulübü, 'i unutmadı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Kulübü, <a href="/index/alpaslan-dikmen?id=0914c0d3-4a99-4874-b053-a820384b896a" class="" rel="tag">Alpaslan Dikmen</a>'i unutmadı

    Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ile sarı-kırmızılı taraftarlar, "ultrAslan" taraftar grubunun kurucusu 'in mezarını ziyaret etti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 'in Hasdal Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen ziyarete 'in yanı sıra Müdürü Fahri Yılmaz, "ultrAslan" kurucularından , 'in annesi Sulhiye Dikmen ve sevenleri katıldı.

    , 'ye yaptığı açıklamada, "Alpaslan çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok harika bir insandı. 'ın tribünleri için çok emeği var. ultrAslan'ın kuruluşunda çok büyük emekleri var. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

    Ziyaret duaların ardından bayramlaşmayla sona erdi.


    1. 23.8.2018 19:31
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