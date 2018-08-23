Galatasaray Kulübü, Alpaslan Dikmen'i unutmadı
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile sarı-kırmızılı taraftarlar, "ultrAslan" taraftar grubunun kurucusu Alpaslan Dikmen'in mezarını ziyaret etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla Alpaslan Dikmen'in Hasdal Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen ziyarete Mahmut Recevik'in yanı sıra Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz, "ultrAslan" kurucularından Veysel Giley, Alpaslan Dikmen'in annesi Sulhiye Dikmen ve sevenleri katıldı.
Mahmut Recevik, GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Alpaslan çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok harika bir insandı. Galatasaray'ın tribünleri için çok emeği var. ultrAslan'ın kuruluşunda çok büyük emekleri var. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.
Ziyaret duaların ardından bayramlaşmayla sona erdi.
- 23.8.2018 19:31
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