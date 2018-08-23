İşte KAP'a yapılan açıklama:



Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda Al-Hilal Saudi Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al-Hilal Saudi Football Club Şirketimize 6.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.