Galatasaray, Gomis'i KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli... – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    , 'i 'a bildirdi! İşte bonservis bedeli...

    Galatasaray, Gomis'i KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli...

    , Bafetimbi 'in Al Hilal takımına transferinin gerçekleştiğini 'a bildirdi.

    İşte KAP'a yapılan açıklama:

    Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda Al-Hilal Saudi Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al-Hilal Saudi Football Club Şirketimize 6.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    1. 23.8.2018 23:43
    2. Güncelleme: 23.8.2018 23:49
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