Galatasaray, Gomis'i KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli...
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in Al Hilal takımına transferinin gerçekleştiğini KAP'a bildirdi.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda Al-Hilal Saudi Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al-Hilal Saudi Football Club Şirketimize 6.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 23.8.2018 23:43
- Güncelleme: 23.8.2018 23:49
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Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."
Toplam 6
Yorum
BAŞKAN BEY AYEWWW N'OLACAK.
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Bafetimbi Gomis Al Hilal'de!
Toplam 2
Yorum
Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
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Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 7
Yorum
BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
Galatasaray, Gomis'i KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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