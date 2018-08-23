Galatasaray, Alanyaspor maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    , maçına hazırlanıyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a> maçına hazırlanıyor

    , 'in 3'üncü haftasında Aytemiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirilen günün ilk idmanında salonda kuvvet çalışması yapıldı.
    Akşam antrenmanına ise core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra topla ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde ise beşe beş dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda 10'a 10 oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

    Garry Rodrigues ile 'un tedavisine devam edilirken, ve Yuto Nagatomo antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

    Sarı-kırmızılılar, Aytemiz karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de 'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 23.8.2018 20:02
    2. Güncelleme: 23.8.2018 20:03
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