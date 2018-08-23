Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk idmanında salonda kuvvet çalışması yapıldı.

Akşam antrenmanına ise core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra topla ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde ise beşe beş dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda 10'a 10 oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.



Garry Rodrigues ile Ryan Donk'un tedavisine devam edilirken, Serdar Aziz ve Yuto Nagatomo antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.



Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.



