Fatih Terim'in istediği sol bek: Ömer bayram
Teknık direktör Fatih Terim, Nagatomo'ya alternatif olarak yerli bir isim istediğini açıklarken sarı- kırmızılı ekibin Ömer Bayram'ı gündemine aldığı iddia edildi.
- 23.8.2018
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
Fatih Terim'in istediği sol bek: Ömer bayram haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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