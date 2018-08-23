Fatih Terim'in istediği sol bek: Ömer bayram – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    'in istediği sol bek:

    Fatih Terim'in istediği sol bek: Ömer bayram

    Teknık direktör , Nagatomo'ya alternatif olarak yerli bir isim istediğini açıklarken sarı- kırmızılı ekibin 'ı gündemine aldığı iddia edildi.

    Sarıkırmızılı yönetimin 2019'da sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu için kulübü Akhisar Beledeyespor ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
    1. 23.8.2018
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