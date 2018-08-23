Teknık direktör Fatih Terim, Nagatomo'ya alternatif olarak yerli bir isim istediğini açıklarken sarı- kırmızılı ekibin Ömer Bayram'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Sarıkırmızılı yönetimin 2019'da sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu için kulübü Akhisar Beledeyespor ile görüşmelere başladığı öğrenildi.