Eren Derdiyok da gidiyor
Al Hilal'in ısrarla istediği Bafe Gomis'in ardından G.Saray'ın diğer golcüsü de transferin gözde ismi oldu.
ALANYA STARTI VERİLDİ
G.Saray'da iki günlük bayram izninin ardından Alanyaspor maçı hazırlıkları için start verildi. Arka adalesinde kanama tespit edilen Donk ile sakatlığı buluan Rodrigues'in tedavilerine devam edilirken, Serdar Aziz ve Nagatomo takımdan ayrı çalıştı. Diğer futbolcular ise açma germe hareketleri sonrası her oyuncunun kendi nabız aralığında yaptığı "aerob koşu" çalışmasına geçildi.
- 23.8.2018
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
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