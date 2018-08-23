Eren Derdiyok da gidiyor – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    da gidiyor

    <a href="/index/eren-derdiyok?id=62399730-e2aa-4f8e-98b4-24ecc2e9e4d8" class="" rel="tag">Eren Derdiyok</a> da gidiyor

    Al Hilal'in ısrarla istediği Bafe Gomis'in ardından G.Saray'ın diğer golcüsü de transferin gözde ismi oldu.

    , Aslan'ın 30 yaşındaki forveti için düğmeye bastı. Golcü oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen ekibi, 'a son teklifini iletirken, bu transferde birkaç gün içinde somut adımların atılabileceği öğrenildi.

    ALANYA STARTI VERİLDİ
    G.Saray'da iki günlük bayram izninin ardından maçı hazırlıkları için start verildi. Arka adalesinde kanama tespit edilen Donk ile sakatlığı buluan Rodrigues'in tedavilerine devam edilirken, ve Nagatomo takımdan ayrı çalıştı. Diğer futbolcular ise açma germe hareketleri sonrası her oyuncunun kendi nabız aralığında yaptığı "aerob koşu" çalışmasına geçildi.
    1. 23.8.2018
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