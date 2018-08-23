Chelsea tamam dedi! Galatasaray Cahill'i bekliyor – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    tamam dedi! Cahill'i bekliyor

    <a href="/index/chelsea?id=abd3a1fb-37c4-4834-b1b9-141ccfa21a8b" class="" rel="tag">Chelsea</a> tamam dedi! <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Cahill'i bekliyor

    ’den onay çıktı. Şimdi oyuncunun kararı bekleniyor

    Başkanı 'in Gary Cahill için kendi bağlantılarını kullanarak 'den aldığı görüşme izni 'ı stoper konusunda bir anda bambaşka mecralara çekti. İngiliz ekibinin yeni menajeri Maurizio Sarri, 32 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmese de Cahill'e olan saygı yüzünden sözleşme yenilemek amacında...

    Fakat bir yandan da 18 kişilik kadroya bile girmesi zor olan Cahill'in yaşayacağı sıkıntı da düşünülüyor. Bu nedenle sözleşmesi bu sezon bitecek olan oyuncunun görüşüne başvurulacak. Galatasaray'a gitmek isterse bonservisi bedelsiz verilerek jest yapılması da gündeme gelebilir. Galatasaray'ın, Cahill'le yapacağı görüşme tüm durumu netleştirecek.
    1. 23.8.2018
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