Chelsea tamam dedi! Galatasaray Cahill'i bekliyor
Chelsea’den onay çıktı. Şimdi oyuncunun kararı bekleniyor
Fakat bir yandan da 18 kişilik kadroya bile girmesi zor olan Cahill'in yaşayacağı sıkıntı da düşünülüyor. Bu nedenle sözleşmesi bu sezon bitecek olan oyuncunun görüşüne başvurulacak. Galatasaray'a gitmek isterse bonservisi bedelsiz verilerek jest yapılması da gündeme gelebilir. Galatasaray'ın, Cahill'le yapacağı görüşme tüm durumu netleştirecek.
- 23.8.2018
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
Chelsea tamam dedi! Galatasaray Cahill'i bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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