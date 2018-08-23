Al Hilal Gomis'i duyurdu
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    , 'i duyurdu

    Al Hilal, Gomis'i duyurdu

    ekiplerinden , 'dan Bafetimbi 'i kadrosuna kattığını açıkladı.

    Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda , yeni takımının forması ile videoda yer aldı. bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde ekibi Al Hilal ile Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıklamıştı.

    1. 23.8.2018 23:28
    2. Güncelleme: 23.8.2018 23:48
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