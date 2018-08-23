Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Al Hilal Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Gomis, yeni takımının forması ile videoda yer aldı. Galatasaray bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıklamıştı.
- 23.8.2018 23:28
- Güncelleme: 23.8.2018 23:48
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Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."
Toplam 6
Yorum
BAŞKAN BEY AYEWWW N'OLACAK.
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Bafetimbi Gomis Al Hilal'de!
Toplam 2
Yorum
Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
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Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 7
Yorum
BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
Al Hilal, Gomis'i duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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