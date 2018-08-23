Al Hilal Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Gomis, yeni takımının forması ile videoda yer aldı. Galatasaray bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıklamıştı.



