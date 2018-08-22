Umut Meraş favori! – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Umut Meraş favori!

    Umut Meraş favori!
    YUTO Nagatomo'ya yedek arayan 'da Eren Albayrak'ın yanında Altınordu'dan Yusuf Acer ve 'dan Umut Meraş da listeye dahil edildi. Terim'in önceliğinin 22 yaşındaki Umut olduğu; bir yıl daha sözleşmesi bitecek oyuncunun düşünülen rakamlara transfer edilememesi halinde Eren ve Yusuf ihtimallerinin devreye sokulacağı belirtildi.

    1995 doğumlu Umut, 22 yaşında ve 1.78 boyunda. Sol bekte forma giyen oyuncu, Boluspor'dan önce Yeşilköy ve Sarıyer altyapılarında forma giydi. 1. Lig'de oynadığı 73 maçta 2 gol attı, 4 asist yaptı.
    1. 22.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Umut Meraş favori! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN