Poldi’den kutlama – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Poldi’den kutlama

    Poldi’den kutlama
    GALATASARAY'ın eski yıldızı , İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Alman futbolcu, "Herkese ailesi ve sevdikleriyle birlikte geçireceği mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir bayram dilerim" mesajı paylaştı. G.Saray Başkanı ile bazı futbolcular, "Başarılarımızın devamını diler, camiasının bayramını kutlarım" dedi.
    1. 22.8.2018
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