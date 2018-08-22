Ndiaye’de mutlu son – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Ndiaye’de mutlu son

    Ndiaye’de mutlu son

    ve Senegalli futbolcu ile anlaşıldı. Kalan bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından açıklanacak

    , 16 milyon euro'ya 'ye sattığı Badou Ndiaye'ye yeniden kavuşuyor. 'te küme düşen Stoke, Championship'te oynamak istemeyen Senegalli oyuncuyu, sarı-kırmızılı takıma göndermeyi kabul etti. İngilizler, Galatasaray'ın ısrarlı tavrı ve Ndiaye'nin bastırması sonucu geri adım atarken transfere nokta konulması için küçük prosedürler kaldı. İngilizlerin bugün gerekli evrakları göndermesiyle transferin tamamlanması bekleniyor. Evrakların gelmesiyle Galatasaray transferi resmen açıklayacak. Bodau Ndiaye'nin karşılaşmasında kadrodaki yerini alması amaçlanıyor.

    BU SEZON NE YAPTI
    Badou Ndiaye devre arasının son günlerinde olduğu Stoke City'de 13 maça çıkarken bu maçların hepsine ilk 11'de başladı ve iki gol atarken bir de asist yapabildi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ilk yarısında Galatasaray'da çıktığı 17 lig maçında ise 1 gol atıp 3 de asist yapmıştı

    TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ
    Yeniden 'da forma giymek isteyen Badou Ndiaye, Galatasaray'a dönebilmek için 4 kulübün teklifine 'Hayır' dedi. İmzası an meselesi olan Senegalli, Bournemouth, Wolverhampton, Sevilla ve Marsilya'dan gelen transfer tekliflerini elinin tersiyle itti ve yarım sezon önce çıkardığı sarıkırmızılı formayı giymek istediğini ifade etti. Şampiyonlar Ligi de kararında etkili oldu.
    1. 22.8.2018
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