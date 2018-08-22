Nando Simovic’i yakalıyor – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Nando Simovic’i yakalıyor

    Nando Simovic’i yakalıyor

    ’ın evinde oynadığı son 4 maçında gol yemeyen , karşısında kalesini kapatırsa 5 maçlı Simovic’e yetişecek

    13 kupa kazandığı G.Saray'da en başarılı yabancı futbolcu olan , bir rekora daha ortak olmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, 'de evi Stadı'nda yaptığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Fernando Muslera, 27 Ağustos Pazartesi günü yapılacak karşılaşmasını bekliyor. Uruguaylı file bekçisi, ekibi karşısında bu maçta gol yemezse G.Saray efsanesi Zoran Simovic'i yakalayacak. 1985-86 sezonunda kalesini 5 iç saha maçında kapatan Simovic, bu alanda rekoru elinde tutuyor. G.Saray kalesini 284 maçta koruyan Muslera, sarı-kırmızılı kulübün en çok formasını terleten yabancı futbolcu unvanını da taşıyor.
    1. 22.8.2018
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