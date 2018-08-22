Gomis'e yöneldi – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'e yöneldi

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'e yöneldi
    Bafe 'i Guliano'yu transfer eden Al Nassr'ın yanı sıra Al-Hilal de kadrosuna katmak istiyor. Anthony Modeste'nin 'a gitmeye sıcak bakmaması nedeniyle Al-Hilal'in üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi. 'un çalıştırdığı Al Hilal, kadrosunu Botia, Omar Abdulrahman ve Carrillo ile güçlendirerek büyük ses getirmişti.
    1. 22.8.2018
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