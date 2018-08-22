Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'da maçı hazırlıkları

    Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

    Futbol Takımı, 'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alana bilgiye göre 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde bireysel açma germe hareketleri yapıldı.

    Daha sonra her oyuncunun kendi nabız aralığında yaptığı "aerob koşu" çalışmasına geçildi. Ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılık çalışması yapılan antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Antrenman öncesi, bugün 21 yaşına giren Doğan Can Davas'ın doğum günü kutlandı.

    maçında sol uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden 'un tetkiklerinde birinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Hollandalı oyuncunun tedavisine başlandı.

    ve Yuto Nagatomo, takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirirken, Garry Rodrigues'in tedavisine devam edildi.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.



    1. 22.8.2018 21:07
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