Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alana bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde bireysel açma germe hareketleri yapıldı.
Daha sonra her oyuncunun kendi nabız aralığında yaptığı "aerob koşu" çalışmasına geçildi. Ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılık çalışması yapılan antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Antrenman öncesi, bugün 21 yaşına giren Doğan Can Davas'ın doğum günü kutlandı.
Göztepe maçında sol uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Ryan Donk'un tetkiklerinde birinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Hollandalı oyuncunun tedavisine başlandı.
Serdar Aziz ve Yuto Nagatomo, takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirirken, Garry Rodrigues'in tedavisine devam edildi.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.
- 22.8.2018 21:07
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eray hafife almayın tolga gökhan ppepe vida adriano medel tolgay q7 töre caner love ilk 11 olmalı pektemekte şans bulmalı
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