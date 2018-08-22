Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'le anlaşmaya vardı! ...

    Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...

    Fransız basınının haberine göre , Bafetimbi transferi için kulübü ile 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Gomis'in Suudiler ile son detayları konuştuğu belirtildi.

    'ın Bafetimbi transferi için ekibi 'le 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Yahoo Sport Fransa'nın sayfasına taşıdığı haberde, Gomis ve Suudi Arabistan kulübü arasında son detayların konuşulduğu aktarıldı.

    AL HİLAL'DEN GOMİS'E 8 MİLYON EURO MAAŞ
    Fransız basını Al Hilal'ın Galatasaray'ı 10 milyon euro'ya ikna ettiği haberini geçerken Gomis cephesinden flaş bir haber de Suudi Arabistan basınına yansıdı. Suudi Profesyonel Lig ekibinin Gomis'le pazarlıklarda kapıyı yıllık 8 milyon euro maaştan açtığı ve bu rakamın yıldız oyuncunun aklını çeldiği belirtildi.
    1. 22.8.2018 21:22
    2. Güncelleme: 22.8.2018 21:58
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