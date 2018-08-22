Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Fransız basınının haberine göre Galatasaray, Bafetimbi Gomis transferi için Suudi Arabistan kulübü Al Hilal ile 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Gomis'in Suudiler ile son detayları konuştuğu belirtildi.
AL HİLAL'DEN GOMİS'E 8 MİLYON EURO MAAŞ
Fransız basını Al Hilal'ın Galatasaray'ı 10 milyon euro'ya ikna ettiği haberini geçerken Gomis cephesinden flaş bir haber de Suudi Arabistan basınına yansıdı. Suudi Profesyonel Lig ekibinin Gomis'le pazarlıklarda kapıyı yıllık 8 milyon euro maaştan açtığı ve bu rakamın yıldız oyuncunun aklını çeldiği belirtildi.
- 22.8.2018 21:22
- Güncelleme: 22.8.2018 21:58
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