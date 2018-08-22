Donk stopere geçebilir – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Donk stopere geçebilir

    Donk stopere geçebilir
    G.SARAY'da Emre Akbaba ve Ndiaye transferinin ardından orta sahada oyuncu sayısı bir hayli arttı. , Selçuk, ve Yunus Akgün'ün olmasıyla 'un stoper mevkisine çekilmesi bekleniyor. Hollandalı yıldızın, topla çıkmada ve kafa vuruşlarında başarılı olması dikkat çekiyor.
    1. 22.8.2018
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