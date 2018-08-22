Denayer imzaladı – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Denayer imzaladı

    Denayer imzaladı
    'nin 'ın yeniden kiralamaya yanaşmadığı , resmen Olympique 'un yolunu tuttu. Belçikalı stoperin, Fransız ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. Yeni formasıyla poz veren Denayer, "Büyük bir kulübe katılmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübü ve taraftarları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

    BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR
    Denayer, 'ya transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, " forması giymek benim için büyük . 3 senedir takip ediyorlardı, bu sefer City'ye iyi bir teklif geldi. 4 sene kiralık oynadıktan sonra, artık istikrar için buradayım" açıklaması yaptı.
    1. 22.8.2018
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