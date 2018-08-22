Çipe’nin kefili Tafi – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Çipe’nin kefili Tafi

    Çipe’nin kefili Tafi
    Carrasso ile yollar ayrıldıktan sonra kaleye takviye yapmayan G.Saray'da , takımın ikinci kalecisi olarak kaldı. Kaleci antrenörü Taffarel'in kefil olduğu bildirilen 23 yaşındaki file bekçisi, sezon öncesi kampında gösterdiği performansla alkış almıştı. öncelik diğer mevkilere verildi. , maçlarında kaleyi devralacak.
    1. 22.8.2018
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