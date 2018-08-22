Çalık yerini sağlama aldı – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Çalık yerini sağlama aldı

    Çalık yerini sağlama aldı
    karşılaşmasında 'in sakatlığı nedeniyle ilk 11'de başlamıştı. Stopere transfer yapılamamasından dolayı takımda kalan 24 yaşındaki oyuncu, ekibine karşı performansıyla geçer not aldı. Milli futbolcu, bu sezon büyük bir sürpriz olmazsa takımda kalacak.
    1. 22.8.2018
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