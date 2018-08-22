Bir aday da Çekya’dan – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Bir aday da Çekya’dan

    Bir aday da Çekya’dan
    Denayer'in ?'a gitmesinden sonra kolları sıvadı. Cahill ilk hedef olarak belirlenirken scout ekibinden de hem sol bekte hem de sol stoperde oynayabilecek oyuncuların listesi istedi. Yapılan araştırmalarda bu özelliklere uyan Jemelka üzerinde yoğunlaşıldı. 'nin "Kaçırmayın" dediği oyuncu için kulübü Sigma ile görüşülmesi kararı alındı. Sigma'nın, 23 yaşındaki Çek stoper için 3.5 milyon euro istediği belirtiliyor.
    1. 22.8.2018
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