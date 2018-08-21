Ndiaye geliyor – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Ndiaye geliyor

    Ndiaye geliyor

    ’ın 16 milyon euro’ya satıp bedelsiz kiraladığı yıldız bugün ’da olacak. Terim onu bekliyor.

    Cimbom'un geçen sezon başında 8 milyon euro'ya renklerine bağladığı Badou Ndiaye devre arasında 16 milyon euro'ya 'nin yolunu tutmuştu. Takımı küme düşünce Aslan, pençelerini çıkarmış ve yıldızı yeniden kadrosuna katmak için görüşmelere başlamıştı. Yönetim, 27 yaşındaki ismi bedelsiz olarak İngiliz ekibinden kiralayacak. Ndiaye de bir an önce yeniden 'parçalı' formayı giymek için heyecanlı. Senegalli ön libero, geçen sezon ilk 17 maçta sarı-kırmızılı formayı taşımıştı. 1 gol atıp, 3 asist yaparken, 1 kez kırmızı gördü, 4 defa da sarı kartla cezalandırıldı.

    SİSTEMİN ANA DİŞLİSİ
    , Ndiaye'yi ısrarla istiyor. Böylece gerçek pozisyonuna geri dönebilecek. Buradaki eksiklik nedeniyle Donk, Fernando'nun yerinde görev yapıyordu. Fernando da ileride oynuyordu. Taşlar yerine oturacak.

    1. 21.8.2018
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