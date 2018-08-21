Ndiaye geliyor
Galatasaray’ın 16 milyon euro’ya satıp bedelsiz kiraladığı Senegalli yıldız bugün İstanbul’da olacak. Terim onu bekliyor.
SİSTEMİN ANA DİŞLİSİ
Fatih Terim, Ndiaye'yi ısrarla istiyor. Böylece Fernando gerçek pozisyonuna geri dönebilecek. Buradaki eksiklik nedeniyle Donk, Fernando'nun yerinde görev yapıyordu. Fernando da ileride oynuyordu. Taşlar yerine oturacak.
- 21.8.2018
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Araplar’dan çıkarma
Toplam 4
Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak!
Toplam 1
Yorum
Vedat B. Maç seyircili. Kızıl Yıldız ceza aldı. Bilgilendirmeyi düzeltin lütfen. Teşekkürler.
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Maç sonucu | Kasımpaşa 2-1 Medipol Başakşehir | ÖZET
Toplam 1
Yorum
PAŞAM SEMTLERİN EFENDİSİ..EFENDİLERİN SEMTİ
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