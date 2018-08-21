İşte Jason Denayer'in yeni takımı
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Jason Denayer, Fransız ekibi Lyon'a transfer oldu.
BONSERVİSİ 10 MİLYON EUROLyon, Jason Denayer'i 6.5 milyon Euroo artı 3.5 milyon Euro bonuslar karşılığında 2022'ye kadar kadrosuna kattı.
ŞAMPİYONLUK YAŞADIGalatasaray'da iki sezon kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, birer kez lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.Fransa Birinci Futbol Ligi'ne 2-0'lık Amiens galibiyetiyle başlayan Olympique Lyon, geçen hafta deplasmanda Reims'e 1-0 yenildi.
- 21.8.2018 12:13
- Güncelleme: 21.8.2018 12:21
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Toplam 4
Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Toplam 7
Yorum
T.s61 Burasi söz verme yerimi ts basit takimmi zeki yavru ts formasıni giyecek adammi top toplattirın.
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Negredo Al Nassr ile anlaşma sağladı
Toplam 3
Yorum
karakartalll mustafa ve love dururken bu adamı gönderirlerse yazıklar olsun. adam tam açıldı satıyorlar. gelen adamdan 10 hafta bir şey beklemeyin. yazık
İşte Jason Denayer'in yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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