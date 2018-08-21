İşte Jason Denayer'in yeni takımı – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    İşte 'in yeni takımı

    İşte Jason Denayer'in yeni takımı

    Geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak oynayan , Fransız ekibi 'a transfer oldu.

    'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Belçikalı stoper 'in yeni adresi belli oldu. Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği oyuncu için açıklama yapan , 'a bonservisiyle transfer olan Jason Denayer'e başarılar diledi.

    BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

    Lyon, Jason Denayer'i 6.5 milyon Euroo artı 3.5 milyon Euro bonuslar karşılığında 2022'ye kadar kadrosuna kattı.

    ŞAMPİYONLUK YAŞADI

    Galatasaray'da iki sezon kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, birer kez lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.Fransa Birinci Futbol Ligi'ne 2-0'lık Amiens galibiyetiyle başlayan Olympique Lyon, geçen hafta deplasmanda Reims'e 1-0 yenildi.


    1. 21.8.2018 12:13
    2. Güncelleme: 21.8.2018 12:21
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