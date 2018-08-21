Denayer imzada – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Denayer imzada

    Denayer imzada
    Cimbom'da geçen sezon yaşanan şampiyonlukta önemli payı olan kariyerine 'da devam edecek. 'ya uçan Belçikalı stoperin bugün sağlık kontrolünden sonra resmi imzayı atması bekleniyor. Aslan da çok istemiş ancak M.City'yi ikna edememişti.
    1. 21.8.2018
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