Bruma’dan mesaj var – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    ’dan mesaj var

    <a href="/index/bruma?id=32a385a1-4a7f-4e9d-a169-201a4199acdf" class="" rel="tag">Bruma</a>’dan mesaj var

    Sarı-kırmızı kalp paylaştı.

    Aslan'ın RB Leipzig'e sattığı , eski takımından kopmuş değil. Genç yıldız, 'ın maçını heyecanla takip ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. , Cimbom'un 1-0 kazandığı maçı televizyondan seyrederken bir fotoğrafını paylaştı ve sarı-kırmızı kalpler koydu. Sarı-kırmızı taraftarlar mest oldu.

    1. 21.8.2018
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