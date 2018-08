Ateş ediyorlar

Galatasaray'da rüzgar değişti... Şampiyonluğun ardından zafer sarhoşluğundan çıkamayan, hazırlık maçlarında dökülen ve Süper Kupa'yı Akhisar'a kaptıran sarıkırmızılı ekip, iki yeni transferi Henry Onyekuru ve Emre Akkaba ile hayata döndü. Gomis, Belhanda ve Feghouli'nin ayaklarını sürüdüğü ortamda ortaya çıkan iki genç isim, Göztepe galibiyetini getirmekle kalmadı, tribünleri coşturdu, Şampiyonlar Ligi öncesi oluşan korkuları ortadan kaldırdı. Cimbom'un sönük yıldızlarına da formanın çantada keklik olmadığını gösterdi. FERNANDO'NUN bekletmeden havalandırdığı topa çok usta ve akıllıca bir dokunuş yapan Henry Onyekuru, hızı, çevikliğiyle öne çıktı. Sahada basmadık yer bırakmadı. 35 kez topla buluşan Nijeryalı oyuncu 2 de kilit pas verdi. Taraftarların çılgın alkışları altında 61. dakikada sahaya giren Emre ise oyun zekası, tekniği ve saha içi görüşü ile kendini gösterdi. 3 ikili mücadele kazanıp 2 top çalarken; 3 şut denemesi ve 2 kilit pas ile hücumda etkili bir görüntü çizdi. Bu şaşalı başlangıç sarı-kırmızılıları kendinden geçirmeye yetti de arttı bile...



FATİH TERİM NE DEDİ?



ONYEKURU: Ondan çok memnunuz, umarım daha da iyi işler yapacak. Henry'nin attığı gol de çok güzeldi. Onun haricinde attığı koşularla, hem geriye hem ileriye yaptığı yardımlarla geçerli not aldı.



EMRE AKBABA: Çabuk oyuncularımızla beraber Emre Akbaba'nın güzel işleri sahada artıracağını düşünüyorum. Emre, Galatasaray için doğru bir transfer. Yavaş yavaş sol ayaklılarımız da artıyor.



FORMAYI KAPTILAR

Bir idmanla Göztepe maçına çıkan Emre ve Onyekuru taraftar kadar Fatih Terim'den de tam not aldı. İki yıldız, Alanya maçında ilk 11'deki yerini alacak



G.SARAY'DA NE DEĞİŞTİ?



* Zam isteyen, sahada formasını gezdiren oyunculara mesaj verdiler.

* Tribünleri coşturdular.

* Takıma dinamizm getirdiler.

* G.Saray'ın hücum etkinliğini artırdılar.

* Beklentileri yükselttiler.



GURUR DUYDUK

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transfer olmasından dolayı mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Emre'nin Adilcevaz'ın evladı olduğunu belirten Gürsoy, "Galatasaray'a transfer olması, kendisi kadar bizleri de gururlandırdı. İnşallah bundan sonraki futbol hayatında kendisini hep daha iyi yerlerde görmeyi umut ediyoruz" dedi.



DESTAN YAZDILAR

UEFA'NIN kıskacı altında bulunan Galatasaray yönetimi, Henry Onyekeru ve Emre Akbaba transferiyle şapkadan tavşan çıkardı. 10 milyon Euro Transfermarkt değeri bulunan, Nijeryalı için, Everton'u 800 bin Euro'ya ikna eden yönetim, oyuncuyla da 1.2 milyon euro'ya anlaştı. EMRE Akbaba'yı da sponsorunu devreye sokarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kapan sarı-kırmızılıların kasasından sadece 2.5 milyon Euro çıktı. Ayrıca 25 yaşındaki oyuncuya da 1.750 bin Euro gibi diğer yıldız isimlerin aldığına bakılınca oldukça düşük bir ücret ödenecek.



FAZLA UÇMUŞLARDI



ERMAN TOROĞLU: Galatasaray'ın iki yeni transferi Onyekuru ve Emre Akbaba çok iyi. İki iyi silah almışlar, diğerlerini tehdit etmek için... Galatasaray'da bazı futbolcular, haddinden fazla uçuruluyordu. Fatih Hoca iyi kullanırsa, diğerlerini hizaya getirir.



VAHŞi ORMANI FETHEDEN PAPATYA SÜRÜSÜ GiBi!..



Onyekuru ve Emre Akbaba Göztepi maçındaki performanslarıyla sosyal medyayı da salladı. Sarı-kırmızılılar iki oyuncuya övgüler yağdırdı. Dikkat çeken mesajlardan bazıları:



*Onyekuru'nun çok iyi kumaşı var... Emre gerçek GS'li...

*Balon mu olur yıldız mı bilmem ama ruhu yeter...@biolog1252

*Düşünecek yorumlayacak bir şey bırakmadılar; BAM BAM BAM... @budak_ensar

*Rakipler düşünsün. @fthyeli

*Tek kelimeyle mükemmeller maşallah nazar değmesin. @ himmeteroz

*Emre Akbaba; vahşi bir ormanı fetheden papatya sürüsü gibi... @elmonumental83

*Çok can yakacaklar bu sene... @Huso_23

*Akıyorlar valla... @Mikammmm1

*Önlerinde kimse duramaz. @ KertChristia

*Bu sezon Onyekuru-Gomis- Emre Akbaba üçlüsü muhteşem üçlü kuralını baştan yazdırır. @furkan__ylmaz