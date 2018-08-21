Ahmet Çalık geçer not aldı – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    geçer not aldı

    Ahmet Çalık geçer not aldı
    , maçından önce sol arka adalesinde oluşan sertlik nedeniyle kadroya alınmadı. Maç öncesinde son kontrolleri yapılan ve ağrıları devam eden Serdar, tarafından riske edilmedi. Serdar'ın yerine oynayan göz doldurdu.
    1. 21.8.2018
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