Yasin’e protesto – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Yasin’e protesto

    Yasin’e protesto
    GALATASARAY taraftarı eski futbolcusu 'e yoğun tepki gösterdi. 4 sezon sarı-kırmızılı formayı terlettikten sonra 'nin yolunu tutan , "İnşallah 'a 1-2 gol atarım" açıklaması yapmış ve taraftarlarca büyük tepki görmüştü. Yasin, dün gece Stadı'nda taraftarlarca yoğun şekilde ıslıklandı ve yuhlandı.
    1. 20.8.2018
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