Pektemek’i sordu – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’i sordu

    <a href="/index/pektemek?id=c2c3cfd3-b2d6-4c9c-a315-fcc37ac64674" class="" rel="tag">Pektemek</a>’i sordu
    'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın 'tan sorduğu isim öğrenildi. Albayrak'ın bizzat Başkan ile görüşerek, oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi. Orman'ın ise, "Mustafa önceliklerimiz arasında değil. İsterseniz satabiliriz" yanıtını verdiği öğrenildi. 'e tepki gösteren taraftarlar dolayısıyla transferden vazgeçildi.
    1. 20.8.2018
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