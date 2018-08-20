Lionel Carole'den Galatasaray'a veda mesajı
Galatasaray'dan ülkesi Fransa'nın Strasbourg takımına transfer olan Lionel Carole, sarı-kırmızılılar için veda mesajı paylaştı.
Carole, kişisel Instagram hesabından Türkçe olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Aslanlarım. Veda vakti geldi. Uzun zaman oldu. İyi ve iyi olmayan anlarda hep bir aile olarak geçirdik. En önemlisi de bu. Onurla sarı-kırmızı formayı giydim. Siz beni bu ailenin bir parçası olarak gördünüz ve beni böyle çok mutlu ettiniz. Galatasaray için saha çıkmak gibisi yok. Bunu anlamak için onu yaşamak lazım. Mükemmel geçirdiğim zaman için teşekkür ederim. Hep size en iyisini dilerim nereye gitsem de. Bir gün aslan, her gün aslan. Hadi cim bom."
Galatasaray'a 2015-2016 sezonunda transfer edilen 27 yaşındaki Fransız sol bek, 2 sezon sarı-kırmızılı formayı terletti. Carole, geçen sezonu kiralık olarak İspanya temsilcisi Sevilla'da geçirmişti.
- 20.8.2018 20:59
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Beyefendi Özkan Sümerin neden istifa ettiği anlaşıldı. Zeki Yavru taraftar da kötü enerji oluşturuyor, biz yeteneksiz topcu istemiyoruz ! YETER
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Önce çıldırttı sonra affettirdi
Toplam 8
Yorum
Olçay Haklısın ikinci yarıda Beşiktaş Okadar kaçırmasaydı durum 4 - 14 olurdu
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Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu
Toplam 7
Yorum
Vatan Fb, içinde sen yok hükmündesin.
Lionel Carole'den Galatasaray'a veda mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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