Lionel Carole'den Galatasaray'a veda mesajı – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'den 'a veda mesajı

    Lionel Carole'den Galatasaray'a veda mesajı

    'dan ülkesi 'nın Strasbourg takımına olan , sarı-kırmızılılar için veda mesajı paylaştı.

    Carole, kişisel hesabından Türkçe olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Aslanlarım. Veda vakti geldi. Uzun zaman oldu. İyi ve iyi olmayan anlarda hep bir aile olarak geçirdik. En önemlisi de bu. Onurla sarı-kırmızı formayı giydim. Siz beni bu ailenin bir parçası olarak gördünüz ve beni böyle çok mutlu ettiniz. için saha çıkmak gibisi yok. Bunu anlamak için onu yaşamak lazım. Mükemmel geçirdiğim zaman için teşekkür ederim. Hep size en iyisini dilerim nereye gitsem de. Bir gün aslan, her gün aslan. Hadi cim bom."

    Galatasaray'a 2015-2016 sezonunda edilen 27 yaşındaki Fransız sol bek, 2 sezon sarı-kırmızılı formayı terletti. Carole, geçen sezonu kiralık olarak temsilcisi Sevilla'da geçirmişti.

    1. 20.8.2018 20:59
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