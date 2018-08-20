Kjaer hamlesi – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    hamlesi

    Kjaer hamlesi
    G.SARAY'DA Badou Ndiaye transferinin konuşulduğu şu günlerde gündeme bomba bir isim atıldı. Stoper arayan sarı-kırmızılıların eski Fenerbahçeli Simon ile ilgilendiği iddia edildi. İspanyol ekibi Sevilla'da top koşturan Danimarkalı stoperin menajerler tarafından kulübe önerildiği öne sürüldü. Fakat yönetimin, yıldız futbolcuyu veto ettiği bildirildi.
    1. 20.8.2018
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