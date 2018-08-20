Henry Onyekuru resital yaptı – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    resital yaptı

    <a href="/index/henry-onyekuru?id=ff58dd9e-e54f-4120-bb19-92f9598e9639" class="" rel="tag">Henry Onyekuru</a> resital yaptı

    ’dan kiralanan , G.Saray formasıyla ilk golüne çok şık bir dokunuşla imza attı. , hızı ve tekniğiyle herkesi büyüledi

    'ın? 'dan 800 bin euro'ya kiraladığı dün gece ilk kez Stadı'nda taraftarın karşısına çıktı. Hazırlık maçlarında birçok kez fileleri sarsan yıldız, 'in ilk haftasındaki Ankaragücü maçında da sahaya ilk 11'de çıkmıştı. karşısında yine ilk 11'de maça başlayan 21 yaşındaki futbolcu, hızı ve tekniğiyle taraftarı adeta büyüledi. Onyekuru, 42'de 'dan aldığı harika pası muhteşem bir aşırtma vuruşla ağlara gönderdi.

    TELEFON KULÜBESİNDE ÇALIM
    Onyekuru golden önce 'nin Halil Akbunar ile yakaladığı kontratağı tek başına durdurmuş ve olası bir pozisyonu engellemişti. yıldızın savunmaya verdiği katkı da büyük alkış aldı. Maça sol açıkta başlayan Onyekuru zaman zaman sağ kenara geçti. Onyekuru ilk yarıda Eren'in, 2. devrede 'in yanına gelip savunmayı şaşırttı. Taraftarlar, Onyekuru için, " kulübesinde çalım atar", "Karaoğlan çok temiz bıraktı" tweetleri attı.

    TEHLİKELİ OLUR MU??
    UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, için tweet attı. Yazılan mesajda, "Onyekuru'nun golüyle G.Saray, Göztepe'yi 1-0 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde tehlikeli olur mu?" sorusu soruldu.?

    DROGBA GİBİ SEVİNDİ
    Onyekuru, gol sevincini dizlerinin üstüne kayarak yaşadı. Taraftarlar, "Yeni , Henry Onyekuru" yorumlarında bulundu.

    1. 20.8.2018
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