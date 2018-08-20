Henry Onyekuru resital yaptı
Everton’dan kiralanan Henry Onyekuru, G.Saray formasıyla ilk golüne çok şık bir dokunuşla imza attı. Nijeryalı, hızı ve tekniğiyle herkesi büyüledi
Galatasaray'ın? Everton'dan 800 bin euro'ya kiraladığı Henry Onyekuru dün gece ilk kez Türk Telekom Stadı'nda taraftarın karşısına çıktı. Hazırlık maçlarında birçok kez fileleri sarsan Nijeryalı yıldız, Süper Lig'in ilk haftasındaki Ankaragücü maçında da sahaya ilk 11'de çıkmıştı. Göztepe karşısında yine ilk 11'de maça başlayan 21 yaşındaki futbolcu, hızı ve tekniğiyle taraftarı adeta büyüledi. Onyekuru, 42'de Fernando'dan aldığı harika pası muhteşem bir aşırtma vuruşla ağlara gönderdi.
TELEFON KULÜBESİNDE ÇALIM
Onyekuru golden önce Göztepe'nin Halil Akbunar ile yakaladığı kontratağı tek başına durdurmuş ve olası bir pozisyonu engellemişti. Nijeryalı yıldızın savunmaya verdiği katkı da büyük alkış aldı. Maça sol açıkta başlayan Onyekuru zaman zaman sağ kenara geçti. Onyekuru ilk yarıda Eren'in, 2. devrede Gomis'in yanına gelip savunmayı şaşırttı. Taraftarlar, Onyekuru için, "Telefon kulübesinde çalım atar", "Karaoğlan çok temiz bıraktı" tweetleri attı.
TEHLİKELİ OLUR MU??
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, Henry Onyekuru için tweet attı. Yazılan mesajda, "Onyekuru'nun golüyle G.Saray, Göztepe'yi 1-0 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde tehlikeli olur mu?" sorusu soruldu.?
DROGBA GİBİ SEVİNDİ
Onyekuru, gol sevincini dizlerinin üstüne kayarak yaşadı. Taraftarlar, "Yeni Didier Drogba, Henry Onyekuru" yorumlarında bulundu.
- 20.8.2018
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