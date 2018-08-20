İTALYAN devi Milan'da forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, G.Saray-Göztepe maçı öncesi instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Çalhanoğlu, #Cimbom etiketiyle yaptığı paylaşımda seremonide Galatasaray takımının fotoğrafıyla birlikte güç sembolleri kullandı. Bu paylaşım, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük bir ilgi gördü.