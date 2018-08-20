Hakan Çalhanoğlu G.Saray-Göztepe maçı öncesi sosyal medyayı salladı! – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    G.Saray-Göztepe maçı öncesi sosyal medyayı salladı!

    <a href="/index/hakan-calhanoglu?id=92dd6703-e5ba-4e0a-9011-d05a7725ced9" class="" rel="tag">Hakan Çalhanoğlu</a> G.Saray-Göztepe maçı öncesi sosyal medyayı salladı!

    İTALYAN devi Milan'da forma giyen milli yıldızımız , G.Saray-Göztepe maçı öncesi instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Çalhanoğlu, #Cimbom etiketiyle yaptığı paylaşımda seremonide takımının fotoğrafıyla birlikte güç sembolleri kullandı. Bu paylaşım, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük bir ilgi gördü.

    1. 20.8.2018
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