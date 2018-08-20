GS Store para bastı – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    para bastı

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    EMRE Akbaba'nın transferi, satışlarını da patlattı. ile oynanan sezonun ilk iç saha maçında sarı-kırmızılılar 'a akın etti. Taraftarlar özellikle, mücadele öncesi satışa çıkarılan Emre Akbaba formalarına yoğun ilgi gösterdi.
    1. 20.8.2018
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