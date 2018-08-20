Göztepe’de beş isim değişti – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’de beş isim değişti

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>’de beş isim değişti
    GÖZTEPE'DE, G.Saray karşısında geçen hafta çıktığı Yeni maçından 5 farklı oyuncu görev aldı. Ligin ilk haftasında kırmızı kart gören Poko ve Castro ile hakeme itirazdan dolayı ceza alan kaleci Beto yoktu. Bayram Bektaş, Ghilas ve Gouffran'ı da yedek oturttu. Bu beş ismin yerine Mehmet, Alpaslan, Mora, Yasin ve Tayfur şans buldu.
    1. 20.8.2018
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