Göz değmesin

Şampiyon Galatasaray ligin tozunu atmaya devam ediyor. TFF Süper Kupa'yı Akhisarspor'a kaybettikten sonra silkinen sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü deplasmanın ardından Göztepe karşısında da kazandı. Bu sezon taraftarı önünde ilk maçına çıkan Cimbom, coşkulu ve istekli futboluyla öne çıkarken rakibini ilk yarıda bulduğu tek golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada yeni transferlerden Henry Onyekuru kaydetti. Nijeryalı, Fernando'nun müthiş asistini klas bir vuruşla ağlara bıraktı ve tribünleri ayağa kaldırdı.



REKORUNU YENİLEYECEK

Galatasaray bu sonuçla, Türk Telekom'da aldığı başarılı sonuçlara da yenisini ekledi. Cimbom, evindeki yenilmezliğini 20 maça çıkardı (19G/1B). Sarı kırmızılılar, en son Aralık 2005-Mart 2007 arasında iç sahada bundan daha uzun bir yenilmezlik serisine imza atmıştı (23 maç; 19G/4B). Galatasaray ligde puanını 6'ya çıkarırken Göztepe ise ikinci haftayı da puansız kapattı. Galatasaray, bu hafta Alanya'yı, Göztepe ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

99 GÜN SONRA BULUŞTULAR

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının bu sezon sahasında yaptığı ilk maça büyük ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadı'ndaki son maçını geçen sezonun 33. haftasında, 12 Mayıs'ta Malatyaspor ile oynayan Galatasaray, 99 gün sonra İstanbul'da taraftarlarının karşısına çıktı. Göztepe karşılaşmasında tribünleri dolduran sarı-kırmızılılar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.



Evinde 20 maçtır yenilmeyen Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'ndaki galibiyet serisini 13 maça çıkardı.



İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

Fatih Terim, Ankaragücü ile yapılan son maça göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Ankaragücü'nü deplasmanda yendikleri maça ilk 11'de başlayan ancak hafta içinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Göztepe karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Serdar Aziz ve Rodrigues'in yerine, Ahmet Çalık ile Belhanda'yı görevlendirdi.



YEDEK BAŞLADILAR

Terim, Ankaragücü maçında ilk 11'in dışında bıraktığı Bafetimbi Gomis ile Sofiane Feghouli'yi Göztepe maçında da yedek bıraktı. Ankaragücü karşısında hiç süre alamayan iki oyuncudan Gomis, dün maçın ikinci yarısında sahaya dahil oldu. Tecrübeli hoca, Eren'in beklentileri karşılayamaması üzerine Fransız yıldızı sahaya sürdü. Ancak Gomis hırsına rağmen gol bulamadı.