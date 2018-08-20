Göz değmesin – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Göz değmesin

    Göz değmesin

    Taraftarıyla coşan ve ’nun ilk yarıda attığı golüyle sonuca giden sarı-kırmızılı takım, sahasındaki yenilmezlik serisini devam ettirdi

    Şampiyon ligin tozunu atmaya devam ediyor. TFF 'yı Akhisarspor'a kaybettikten sonra silkinen sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü deplasmanın ardından karşısında da kazandı. Bu sezon taraftarı önünde ilk maçına çıkan Cimbom, coşkulu ve istekli futboluyla öne çıkarken rakibini ilk yarıda bulduğu tek golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada yeni transferlerden kaydetti. Nijeryalı, 'nun müthiş asistini klas bir vuruşla ağlara bıraktı ve tribünleri ayağa kaldırdı.

    REKORUNU YENİLEYECEK
    Galatasaray bu sonuçla, 'da aldığı başarılı sonuçlara da yenisini ekledi. Cimbom, evindeki yenilmezliğini 20 maça çıkardı (19G/1B). Sarı kırmızılılar, en son Aralık 2005-Mart 2007 arasında iç sahada bundan daha uzun bir yenilmezlik serisine imza atmıştı (23 maç; 19G/4B). Galatasaray ligde puanını 6'ya çıkarırken Göztepe ise ikinci haftayı da puansız kapattı. Galatasaray, bu hafta Alanya'yı, Göztepe ise 'yi ağırlayacak.

    99 GÜN SONRA BULUŞTULAR
    Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının bu sezon sahasında yaptığı ilk maça büyük ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadı'ndaki son maçını geçen sezonun 33. haftasında, 12 Mayıs'ta Malatyaspor ile oynayan Galatasaray, 99 gün sonra 'da taraftarlarının karşısına çıktı. Göztepe karşılaşmasında tribünleri dolduran sarı-kırmızılılar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

    Evinde 20 maçtır yenilmeyen Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'ndaki galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

    İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI
    Fatih Terim, Ankaragücü ile yapılan son maça göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Ankaragücü'nü deplasmanda yendikleri maça ilk 11'de başlayan ancak hafta içinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Göztepe karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Serdar Aziz ve Rodrigues'in yerine, Ahmet Çalık ile Belhanda'yı görevlendirdi.

    YEDEK BAŞLADILAR
    Terim, Ankaragücü maçında ilk 11'in dışında bıraktığı Bafetimbi Gomis ile Sofiane Feghouli'yi Göztepe maçında da yedek bıraktı. Ankaragücü karşısında hiç süre alamayan iki oyuncudan Gomis, dün maçın ikinci yarısında sahaya dahil oldu. Tecrübeli hoca, Eren'in beklentileri karşılayamaması üzerine Fransız yıldızı sahaya sürdü. Ancak Gomis hırsına rağmen gol bulamadı.

    1. 20.8.2018
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