Futbolcu kariyerini yakaladı – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Futbolcu kariyerini yakaladı

    Futbolcu kariyerini yakaladı
    GALATASARAY'IN başında karşılaşmasıyla birlikte 402. resmi maçına çıkan , sarı-kırmızılı takımda futbolcu olarak oynadığı maç sayısına ulaşmayı başardı. İmparator, 'da futbolcu olarak geçirdiği dolu dolu 11 sezonda 402 resmi maçta forma giymişti.
    1. 20.8.2018
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