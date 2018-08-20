Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazanılan Göztepe maçı sonrası açıklamalar yaptı. Henry Onyekuru'nun performansından övgüyle bahseden Terim, Ndiaye'nin ise en geç salı günü takıma katılacağını söyledi. İşte Terim'in açıklamarı...



"İkinci golü bulsaydık oyun farklı olabilirdi. Bazı oyuncularımızın değerlendirmesini tekrar yapacağımızdan herkes emin olabilir. Daha 10 günümüz var. Birkaç eksiğimiz var. Yapabilirsek bunları yapmaya çalışacağız."

"Açıkçası bir parantez de bizim sahamıza açmak istiyorum. Bu zemin için emeği geçenlere teşekkür ederim. Emre Akbaba Galatasaray ile tanıştı. Gomis de epeydir oynamıyordu, o da oynadı. İyi işler yapacak."

"Henry Onyekuru da golü güzel attı. Yüksek tempoda oynadı, 20'ye yakın sprint attı. Oyuna sadık kalarak oynadı. Bu bizim için iyi. Milli Takım arasında onu fiziken iyi noktaya getirmekti. Daha evvel kazanacak gibi görünüyor. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum."



"Ndiaye'nin idari şartları yerine geldiği zaman pazartesi ya da salı günü kiralık olarak Galatasaray takımına katılacak."



"31 Ağustos'a kadar vaktimiz var. Eksik olan yerleri çok net söyledim. Hala merkez atak oyuncusunda ısrar ediyorum. Yuto'nun arkasına sol bek mutlak şart. Bir de stoper söylemiştim. Bakıyoruz."



"Şampiyonlar Ligi'nde belki 2 forvet kullanırız, ikisi de çabuk oyuncular olur belki. Maçına göre değiştirebiliriz."