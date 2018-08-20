Beraberliği hak ettık – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Beraberliği hak ettık

    Beraberliği hak ettık
    Bayram Bektaş, G.Saray karşısında hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. Güçlü rakipleriyle başa baş bir oyun ortaya koyduklarını belirten genç çalıştırıcı, "Maçta öne geçecek pozisyonları bulduk ancak değerlendiremedik. Yaptığımız bir hata pahalıya mal oldu. Beraberliği hak eden bir oyun ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.
    1. 20.8.2018
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