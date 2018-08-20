Araplar’dan çıkarma – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Araplar’dan çıkarma

    Araplar’dan çıkarma

    F.Bahçe’den Giuliano’yı alan ; , da ’in peşinde. İki kulüp de yönetimle pazarlık halinde

    G.SARAY'DA transfer hareketliliği sürüyor. Özellikle Araplar'ın Cimbom'a ilgisi bir hayli fazla. F.Bahçe'den Giuliano'yu alan , G.Saray'dan da 'yı istiyor. Arap kurmayların, önümüzdeki günlerde yönetimle görüşeceği iddia edildi. 'in iki haftadır kulübeye çektiği 'in de bayram sonrası ayrılacağı öne sürüldü. 8 milyon Euro'ya 'le anlaşıldığı ancak 'in ikna edilemediği belirtildi. Fransız golcünün yılık 6 milyon Euro'luk teklife rağmen gitmeyi kabul etmediği menajerinin ikna etme çabalarının sürdüğü öğrenildi.
    1. 20.8.2018
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