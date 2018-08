Araplar’dan çıkarma

transfer hareketliliği sürüyor. Özellikle Araplar'ın Cimbom'a ilgisi bir hayli fazla. F.Bahçe'den Giuliano'yu alan Al Nassr , G.Saray'dan da Belhanda 'yı istiyor. Arap kurmayların, önümüzdeki günlerde yönetimle görüşeceği iddia edildi. Fatih Terim 'in iki haftadır kulübeye çektiği Gomis 'in de bayram sonrası ayrılacağı öne sürüldü. 8 milyon Euro'ya Al Hilal 'le anlaşıldığı ancak Gomis 'in ikna edilemediği belirtildi. Fransız golcünün yılık 6 milyon Euro'luk teklife rağmen gitmeyi kabul etmediği menajerinin ikna etme çabalarının sürdüğü öğrenildi.