Adalesi sertleşti – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Adalesi sertleşti

    Adalesi sertleşti
    SERDAR Aziz dün akşam sol arka adalesinde sertleşme hissettiği için maç kadrosuna alınmadı. son ana kadar beklese de milli futbolcudan olumlu haber gelmesi üzerine, 'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Serdar'ın durumunun hafta içinde yapılacak kontrolden sonra belli olacağı ifade edildi.
    1. 20.8.2018
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