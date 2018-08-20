30 maçta ilk asist – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    30 maçta ilk asist

    30 maçta ilk asist
    'da Reges, Onyekuru'ya nefis bir asist yaptı. Brezilyalı yıldız G.Saray formasıyla çıktığı 30. resmi karşılaşmada ilk kez gol pası verdi. Geçen sezon çıktığı 26 resmi maçta 2 kez fileleri sarsan , bu sezon çıktığı maçlarda daha ofansif bir göreve soyunuyor. Donk ile yan yana oynayan Fernando, topla daha çok ileri çıkıyor.
    1. 20.8.2018
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