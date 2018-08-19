Yasin Öztekin eski takımına karşı sahada – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    eski takımına karşı sahada

    <a href="/index/yasin-oztekin?id=ee6f0b2a-5199-4a2d-9a35-a90025d5c4f0" class="" rel="tag">Yasin Öztekin</a> eski takımına karşı sahada

    Sezon başında ’dan ’ye olan , eski takımı karşısında ilk 11’de sahaya çıkıyor.

    'in 2. haftasında deplasmanına çıkan 'de Teknik Direktör Bayram Bektaş, yeni , ilk 11'de şans tanıyor. Sezon başında sarı-kırmızılı takımdan ekibine olan Yasin, Cim-Bom'a karşı bu kez rakip oluyor.

    ?'ye transfer olduktan sonra milli oyuncunun "'a gol atmak istiyorum" açıklaması dikkat çekmişti.
    1. 19.8.2018 21:37
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