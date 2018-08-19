Yasin Öztekin eski takımına karşı sahada
Sezon başında Galatasaray’dan Göztepe’ye transfer olan Yasin Öztekin, eski takımı karşısında ilk 11’de sahaya çıkıyor.
?Göztepe'ye transfer olduktan sonra milli oyuncunun "Galatasaray'a gol atmak istiyorum" açıklaması dikkat çekmişti.
- 19.8.2018 21:37
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Recep Savunma yönü zayıfsa ne işe yarar. Burası Türkiye ikili mücadeleden kaçarsa gelmesin.
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TS Onun gibi Trabzonlu futbolcunun sahada basmadık yer bırakmaması ve hırslı olması gerekir.
Yasin Öztekin eski takımına karşı sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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