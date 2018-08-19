Türk Telekom Stadyumu pankartlarla süslendi – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Stadyumu pankartlarla süslendi

    Türk Telekom Stadyumu pankartlarla süslendi

    ’in ikinci haftasında ’yi konuk edecek olan ’da ev sahibi ekibin taraftarları stadyumu pankartlarla süsledi.

    'e Ankaragücü galibiyetiyle başlayan ve sahasındaki ilk karşılaşmada 'yi konuk edecek olan 'da, taraftarlar da takımlarına olan özlemini gideriyor. Karşılaşmadan önce Stadyumu'na gelen ve tribünleri pankartlarla süsleyen Galatasaraylı taraftarlar, özellikle geçtiğimiz sezon her maçta tribünlere asılan 'Konsantrasyon' pankartını, ligin ilk iç saha maçında yine tribündeki yerine astı. Sarı-kırmızılılar, 'Ruhunuzu koyun ortaya, aslan gibi çıkın sahaya', 'Kenetlenin başka Galatasaray yok', 'İnlesin tüm ülke zaferinle şanlı Galatasaray' ve 'Bir vurgun bu sevda' yazan pankartlarla futbolcuları motive etmek için tribünleri süsledi.

    1. 19.8.2018 21:27
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