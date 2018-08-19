Spor Toto Süper Lig'in 2.haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi ağırladı. Sarı kırmızılılar, Henry Onyekuru'nun 42.dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol tarafta topla buluşan Yasin'in ceza sahası içerisine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



19. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Belhanda'nın ortasında arka direkte topla buluşan Nagatomo'nun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Göktuğ'da kaldı.



19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın ortasında ön direkte Yasin Öztekin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



32. dakikada sol taraftan Nagatomo'nun yerden ortasında kale önünde Eren'in dokunuşunda meşin yuvarlak Göztepe savunmasına çarparak kornere gitti.



40. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından son çizgiye inen Belhanda'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sinan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



42. dakikada hızlı atağa çıkan Galatasaray'da Fernando'nun pasında kaleci Göktuğ'u önde gören Onyekuru'nun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

50. dakikada sağ kanattan Traore'nin yaptığı ortada kale önünde Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.



54. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun ortasında kale önünde Sinan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



56. dakikada sol kanattan Nagatomo'nun ortasında kale önünde Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Gomis bir kez daha şansını denedi ancak meşin yuvarlak Göztepe savunmasına çarparak kornere gitti.



58. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Tayfur Bingöl'ün yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.



64. dakikada sağ çaprazdan Mariano'nun ortasında kale önünde Gomis'in dokunuşunda meşin yuvarlağı kaleci Göktuğ kornere çeldi.



69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Göktuğ'dan döndü.



74. dakikada sol taraftan Tayfur'un ortasında arka direkte Halil Akbunar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



89. dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru'nun kale sahasına ortasında Emre Akbaba'nın topukla yaptığı vuruşta top kaleci Göktuğ'da kaldı.

Müsabaka Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

TÜRK TELEKOM STADI'NDA YENİ SEZONUN İLK MAÇI



Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan son şampiyon Galatasaray, stadında da sezonun açılışını Göztepe ile yaptı. Sarı kırmızılılar geçen sezon ligde evinde çıktığı 17 maçın 16'sını kazanmış ve birinde berabere kalmıştı.



EMRE AKBABA İLK KEZ KADRODA



4 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Aytemiz Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba, Göztepe maçına yedek kulübesinde başladı. Taraftarlar maç öncesi yıldız oyuncuyu yanlarına çağırarak destek oldular.

TERİM'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin ilk haftasında oynadığı MKE Ankaragücü maçının kadrosundan 2 değişikliğe gitti. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'i kadroya almayan deneyimli teknik adam, Serdar'ın yerine Ahmet Çalık, Rodrigues'in yerine ise Younes Belhanda'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicpn, Ahmet, Nagatomo, Fernando, Donk, Sinan, Belhanda, Onyekuru, Eren ilk 11'i ile çıktı.

GÖZTEPE'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Göztepe'de, Teknik Direktör Bayram Bektaş Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk 11'de olan 5 oyuncuyu değiştirdi.



Ligin ilk haftasında kırmızı kart gören Andre Poko ve Andre Castro, mücadele sonrası hakeme olan itirazlarından dolayı cezalandırılan Portekizli kaleci Beto, Nabil Ghilas ve Yoan Gouffran Galatasaray karşısında ilk 11'de forma şansı bulamadı. Bu beş ismin yerine kalede Mehmet Bakırbaş sahada ise Alpaslan Öztürk, Celso Mora, Yasin Öztekin ve Tayfur Bingöl görev aldı.



HAKAN BALTA'YA PLAKET



Galatasaray Kulübü, futbolu bırakma kararı alan deneyimli isim Hakan Kadir Balta'ya plaket takdim etti. Göztepe mücadelesi öncesi gerçekleştirilen törende Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Hakan Balta'ya plaketini verdi. Sarı kırmızılı taraftarlar Hakan Balta'yı tribünlere davet ederek sevgi gösterilerinde bulundu.

MAÇA YOĞUN İLGİ



Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Geç saate rağmen maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nu hınca hınç dolduran iki takım taraftarları, maç boyunca takımlarına destek oldular.