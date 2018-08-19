Göztepe taraftarından tam destek – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    taraftarından tam destek

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> taraftarından tam destek

    ’in ikinci haftasında - mücadelesinde konuk ekibin taraftarları kendilerine ayrılan yeri doldurdu.

    'in ilk haftasında Evkur 'a 3-1 mağlup olan 'de taraftarlar takımlarına olan desteğini deplasmanında da gösterdi. Kendilerine ayrılan yeri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. taraftarları her deplasman maçında olduğu gibi takımlarına büyük destek verdi.
    1. 19.8.2018 21:24
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