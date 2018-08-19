Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’ın konuğu renkdaşı Göztepe... Ankaragücü’nü yenerek startı 3 puanla yapan sarı-kırmızılı ekipte parola yine galibiyet. Sakat Rodrigues kadroda yok.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Garry Rodrigues forma giyemeyecek. Tolga Ciğerci'nin de kadroda yer alması beklenmiyor. Konuk Göztepe'de de kırmızı kart cezalısı Andre Poko ve Andre Castro kadroda yok. Malatyaspor maçı sonrası soyunma odasında yaptığı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edilen ve 1 maç ceza alan Beto'nun yerine ise kaleyi genç Göktuğ Bakırbaş koruyacak.
NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Göztepe maçı saat 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
KAPALI GİŞE
Göztepe maçının satışa çıkan biletlerinin tamamına yakına tükendi. Türk Telekom Stadı'na bu akşam 50 bine yakın seyirci gelmesi bekleniyor. Tam 99 gün sonra İstanbul'da taraftarının önüne çıkacak takım için özel gösteriler hazırlandı. Teknik direktör Fatih Terim ve öğrencilerini bağrına basacak olan sarı-kırmızılı taraftarlar, maçtan önce futbolcuları tek tek tribüne çağırarak motive edecek. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda son maçını 12 Mayıs'ta Evkur Yeni Malatyaspor ile yapmış ve Belhanda+Gomis'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.
ASLANTEPE'NİN PATRONU
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 19 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Ligde son olarak 2016-17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya evinde mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 'Aslantepe' olarak adlandırılan Seyrantepe'deki Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 19 müsabakanın 18'ini kazanırken, sadece Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.
MAÇ NEDENİYLE BAZI YOLLAR KAPALI!
Galatasaray-Göztepe maçı nedeniyle TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı saat 17.45'ten stat otoparkı dolana kadar açık olacak, dolduktan sonra araç trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yol yan bağlantı yolunu kullanacak. Maç başladığında ise TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak.
Savaş ÇORLU
- 19.8.2018
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Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
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Yasin’e protesto
Toplam 2
Yorum
Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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