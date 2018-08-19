NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 'in son şampiyonubu akşam Göztepe 'yi konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda'ın yöneteceği mücadele saat21.45'te başlayacak. Lige deplasmanda 3-1'lik MKE Ankaragücügalibiyeti ile giren sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısındada 3 puan alarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İlk hafta evindeEvkur Yeni Malatyaspor 'a 3-1 mağlup olan misafirise sahaya ilk puanlarını almak için çıkacak. Galatasaray 'da sakatlığı bulunanforma giyemeyecek.'nin de kadroda yer almasıbeklenmiyor. Konuk Göztepe'de de kırmızı kart cezalısıvekadroda yok. Malatyaspor maçı sonrasısoyunma odasında yaptığı hareketler nedeniyle'yasevk edilen ve 1 maç ceza alan'nun yerine ise kaleyigençkoruyacak.Galatasaray - Göztepe maçı saat 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.Göztepe maçının satışa çıkan biletlerinin tamamına yakına tükendi. Türk Telekom Stadı'na bu akşamseyirci gelmesi bekleniyor. Tam 99 gün sonra İstanbul 'da taraftarının önüne çıkacak takım için özel gösteriler hazırlandı. Teknik direktörve öğrencilerini bağrına basacak olan sarı-kırmızılı taraftarlar, maçtan önce futbolcuları tek tek tribüne çağırarak motive edecek. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda son maçını 12 Mayıs'taile yapmış ve Belhanda+Gomis'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 19 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Ligde son olarak 2016-17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya evinde mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 'Aslantepe' olarak adlandırılan Seyrantepe'deki Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 19 müsabakanın 18'ini kazanırken, sadece Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

MAÇ NEDENİYLE BAZI YOLLAR KAPALI!

Galatasaray-Göztepe maçı nedeniyle TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı saat 17.45'ten stat otoparkı dolana kadar açık olacak, dolduktan sonra araç trafiğine kapatılacak. Alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yol yan bağlantı yolunu kullanacak. Maç başladığında ise TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak.



Savaş ÇORLU