Galatasaray - Göztepe | CANLI – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Galatasaray - Göztepe | CANLI

    Stadı’nda ’ın konuğu renkdaşı ... Ankaragücü’nü yenerek startı 3 puanla yapan sarı-kırmızılı ekipte parola yine galibiyet. Zorlu mücadelede ilk düdük 21.45'te çaldı.

    Spor Toto 'in son şampiyonu Galatasaray bu akşam 'yi konuk ediyor. Stadı'nda Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadele saat 21.45'te başladı. Lige deplasmanda 3-1'lik MKE Ankaragücü galibiyeti ile giren sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısında da 3 puan alarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İlk hafta evinde Evkur 'a 3-1 mağlup olan misafir Göztepe ise sahaya ilk puanlarını almak için çıkıyor.

    İŞTE İLK 11'LER

    GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Donk, Fernando, Sinan, Belhanda, Onyekuru, Eren

    GÖZTEPE: Göktuğ, Gassama, Titi, Reis, Traore, Tayfur, Alparslan, Borges, Halil, Yasin, Deniz



    ASLANTEPE'NİN PATRONU
    , Süper Lig'de sahasında yaptığı son 19 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Ligde son olarak 2016-17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya evinde mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 'Aslantepe' olarak adlandırılan Seyrantepe'deki Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 19 müsabakanın 18'ini kazanırken, sadece Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.
    1. 19.8.2018
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