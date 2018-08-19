Galatasaray - Göztepe | CANLI
Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’ın konuğu renkdaşı Göztepe... Ankaragücü’nü yenerek startı 3 puanla yapan sarı-kırmızılı ekipte parola yine galibiyet. Zorlu mücadelede ilk düdük 21.45'te çaldı.
İŞTE İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Donk, Fernando, Sinan, Belhanda, Onyekuru, Eren
GÖZTEPE: Göktuğ, Gassama, Titi, Reis, Traore, Tayfur, Alparslan, Borges, Halil, Yasin, Deniz
ASLANTEPE'NİN PATRONU
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 19 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Ligde son olarak 2016-17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya evinde mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 'Aslantepe' olarak adlandırılan Seyrantepe'deki Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 19 müsabakanın 18'ini kazanırken, sadece Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.
- 19.8.2018
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Yorum
MUSTAFA GÜNÜN EN GÜZEL HABERİ ÇÖPLERİ ATIN ARTIK ŞU TAKIMDAN DAHA DEVAMINI BEKLİYORUZ.
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Cristian Ramirez Fenerbahçe için İstanbul'da! Cristian Ramirez kimdir?
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Recep Savunma yönü zayıfsa ne işe yarar. Burası Türkiye ikili mücadeleden kaçarsa gelmesin.
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Yusuf’a destek
Toplam 3
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TS Onun gibi Trabzonlu futbolcunun sahada basmadık yer bırakmaması ve hırslı olması gerekir.
Galatasaray - Göztepe | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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